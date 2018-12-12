"الإدارية العليا": لا مجال للتفريط في حقوق الدولة ولا يجوز تملك أراضيها بالتقادم

أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على قضية تعدي مواطن ومن بعده ورثته على أرض الدولة، بكورنيش الإسكندرية، لمدة تزيد على 50 عامًا.



كشفت الدائرة "10" بالإدارية العليا، في أواخر سبتمبر 2018، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جعفر محمد وإيهاب عاشور وناصر النقيب وأحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة، أن مواطنًا تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترًا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة شاطئ ميامي أمام بير مسعود بقصد إقامة كشك خشبي لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترًا أمام بير مسعود ميامي على الكورنيش بجوار نادي السيارات الملكي، فبنى كافتيريا "أم درمان" ومطعم، في غيبة من الدولة التي لم تحصل منه "مليمًا" مقابل انتقاعه طوال 50 عامًا.



وأكدت المحكمة أن حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها، فلا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة، وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.

وقالت المحكمة إنه بتاريخ 171960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر، بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائبًا عن مدير عام مصلحة السواحل، ومورث المطعون ضدهما إبراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 171960 حتى 3091960.



وأضافت المحكمة أن مصلحة السواحل تنازلت عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة والبالغ مساحتها 362.58 مترًا مربعًا، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 1981968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م)، وفي 2931988 أجرى الجهاز المذكور معاينة استبان منها أن المرخص له خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة تعدي مورث المطعون ضدهما على مساحة 277.75مترًا مربعًا، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 مترًا مربعًا، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 مترًا مربعًا، ومحلي تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 مترًا مربعًا.



وقالت المحكمة إن محافظة الإسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش؛ لمخالفة مورث المطعون ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع، وبنائه على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقًا وصحيح حكم القانون والذي لم ينفذ حتى الآن، دون أن تحصل الدولة منه شيئًا منذ 1967.



وذكرت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضًا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة، باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقًا من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.



واختتمت المحكمة أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئًا في هذه الأرض، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض ومن ثم فإنها ما تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقًا للقانون.





