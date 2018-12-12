الكويت تستضيف البطولة العربية للروبوت بمشاركة 12 دولة

أعلنت وزارة التربية الكويتية، استضافة الكويت للبطولة العربية الثانية عشرة للروبوت مطلع العام المقبل، وذلك بمشاركة 12 دولة، ونحو 170 طالبا وطالبة من 50 مدرسة كويتية.



وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الكويتية فيصل المقصيد – فى تصريح صحفى - أهمية استضافة الكويت ممثلة بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي للبطولة، لتطوير مهارات الاتصال والتفاعل بين الطلاب، وفتح الطريق أمام التنافس الفعال بينهم، ما يزيد فعالية العمل، ويعظم المردود العملي والتعليمي للمشاركين.



وأوضح المقصيد أن الروبوت منصة مميزة لتعلم مهارات القرن الحادى والعشرين حيث تنمي تحديات حلول الروبوت والإبداع والابتكار، مهارات حل المشكلات لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الروبوت أصبح أحد المجالات الحديثة التي حققت انتشارا سريعا في الأوساط التعليمية في العديد من دول العالم، خاصة مع قيامه بالكثير من الأعمال، التي يعتبر بعضها مستحيلا بالنسبة للإنسان.