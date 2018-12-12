مسئول كوري جنوبي: من الصعب زيارة كيم جونج-أون لسول هذا العام

ذكر مسئول رئاسي كوري جنوبي، اليوم الأربعاء أنه من الصعب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون الى سول خلال العام الحالي.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسئول قوله " توصلنا الى أنه من الصعب أن يزور كيم سول خلال العام".



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلق مسئول فيها عن صعوبة تحقيق زيارة كيم.



كانت هناك تكهنات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يمكن ان يقوم بأول زيارة له الى سول قبل نهاية العام الجاري، حيث ذكر المكتب الرئاسي أنه يقوم باستعدادات لزيارة محتملة على الرغم من أنه لا يوجد شيء محدد بشأن زيارته.



وقال خبراء إن كوريا الشمالية لم ترد بإجابة واضحة حول الزيارة، ويبدو أنها تأخذ في الحسبان مشاكل متعلقة بالسلامة والأمن لأول زعيم كوري شمالي يزور كوريا الجنوبية، بالإضافة الى عدم حدوث تقدم في المفاوضات الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.