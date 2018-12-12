مقتل 7 وإصابة 50 في انفجار بمخزن ألعاب نارية بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار بمخزن للألعاب النارية قرب إحدى الكنائس وسط البلاد.



وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، اليوم الأربعاء، أن الضحايا بينهم طفلان يبلغان من العمر 11 عاما و12 عاما، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في ولاية "كويريتارو" وسط المكسيك.



وأفادت تقارير إعلامية أنه كان من المقرر أن يتم استخدام هذه الألعاب النارية في احتفال محلي قبل أن يقع الانفجار.



وتعد حوادث الألعاب النارية شائعة في هذا الوقت من العام في المكسيك، حيث تتسم العديد من الإجازات والاحتفالات الدينية باستخدام الألعاب النارية.