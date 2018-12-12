القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:04 ص

جولة تفقدية لمدير المرور على الطرق الرابطة بين المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2432881

شن اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

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