أغاني الكريسماس في أربع حفلات بالقاهرة والإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية أربع حفلات بالقاهرة والإسكندرية بمناسبة أعياد الكريسماس.



وتقام ثلاث حفلات على المسرح الكبير في الثامنة مساء الخميس والجمعة 13، 14 ديسمبر وحفل ماتينيه في الثانية بعد ظهر الجمعة 14 ديسمبر ومساء الأحد 16 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من أشهر أغاني الكريسماس؛ منها: "مركبة الجليد، فلتجلجل الأجراس، عيد ميلاد مجيد، هل تسمع ما أسمع، أول مايو، كل ما أطلبه من الكريسماس هو أنت، سانتا كلوز سيأتي للمدينة، السلام على الأرض، لا ظلام بعد الآن".



كما يتضمن البرنامج أغاني "ستيلا دي لوتشي، يسوع الطفل، عندما تؤمن، أيا مؤمنون، هاليلويا، ليلة مقدسة، القديسة مريم، الجليد الأبيض".



ويشارك في أداء هذه الأغاني السوبرانو إيمان مصطفى، منى رفله، رشا طلعت، دينا إسكندر، جاكلين رفيق، الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، جولي فيظي، التينور وليد كريم، عمرو مدحت، الباريتون مصطفى محمد، الهامي أمين، الباص رضا الوكيل.

