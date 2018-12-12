"مملكة العميان" تتصدر قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب

تصدرت رواية "مملكة العميان" للويز بيني قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، وحلت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا وللأسبوع الثاني على التوالي، استمرت رواية "الحساب" لجون جريشام في المركز الثالث بينما حلت رواية "العظيم بمفرده" لكريستين هانا في المركز الرابع، في حين تراجعت رواية "الهدف:الكس كروس" لجيمس باتيرسون إلى المركز الخامس.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي،وجاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر في المركز الثاني.



وثالثا حل كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد فيما جاء كتاب "ظل" لبيتي سوزا في المركز الرابع.



اما كتاب "مرثية هيلبيلي" لجى.دي.فانس فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.