استئناف برنامج حاضنة الفنون الأمريكية بمركز الإبداع بالإسكندرية

استأنف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، استضافة فعاليات برنامج حاضنة الفنون الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "زيرو وان" والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية.



وتضمنت الفعاليات، بحسب بيان لمركز الحرية للإبداع، مقابلة مع الفنان الزائر جين فيليس، الذي قدم عرضا عن كيف سيساعد هذا البرنامج في رفع الوعي حول قضايا البيئة.



وذكر البيان أن فعاليات برنامج حاضنة الفنون الأمريكية الذي بدأ نوفمبر الماضي، ستستمر أيام الأربعاء من الشهر الجاري (12، 19، 26).



يشار إلى أن جين فيليس هو أستاذ مساعد في مجال الفنون الرقمية في قسم الفن وتاريخ الفنون بجامعة نورث كارولينا - ويلمنجتون.



ويقوم عمل فيليس الفني على خلق التواصل بين الفن والعلم والتعليم والتصميم، مما يساعد على خلق شبكة مستدامة من الابتكار والأنظمة الحية والتقنيات المتقدمة.

