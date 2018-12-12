اختتام مهرجان المسرح الوطني في لبنان وإعلان الفائزين

اختتم مهرجان لبنان الوطني للمسرح دورة "انطوان كرباج" فعالياته، ليل الأربعاء، على مسرح المدينة في بيروت.



ونالت مسرحية "الوهم" للمخرج كارلوس شاهين جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل عمل مسرحي وقيمتها 10 آلاف دولار، فيما حصدت مسرحية "البيت" جائزة أفضل نص للكاتبة أرزة خضر، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة يارا أبو حيدر.



وذهبت جائزتا أفضل إخراج للمخرجة لينا خوري وأفضل ممثل للفنان غبريال يمين عن مسرحية طحكي رجال"، كما ذهبت جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل سينوغرافيا إلى الفنانة ماريز عبد المسيح عن مسرحية (شخطة شخطتين).



وحصلت الفنانة باتي توتل على جائزة أفضل مؤثرات صوتية وديكور عن مسرحية "فريزر"



يشار إلى أن قيمة الجوائز في التأليف والإخراج والتمثيل والموسيقى والسينوغرافيا بلغت 22 ألف دولار.



وانطلقت فعاليات المهرجان في بيروت في 3 ديسمبر الجاري إذ تنافست 7 عروض مسرحية على جوائزه.



يشار إلى أن المسرح الوطني اللبناني افتتح بعد 29 عاما من إغلاقه ليكون أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وهو عبارة عن منصة ثقافية حرة مستقلة مجانية للجميع، تحتوي على صالة سينما ومسرح ومكتبة عامة ومقهى وملتقى فني وتقدم جميع نشاطاتها إلى الجمهور بالمجان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

