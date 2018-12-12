بهاء جاهين ومحمود حميدة في أمسية فؤاد حداد الشعرية

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء يوم "الأحد" المقبل، بمركز الإبداع الفني بأرض بالأوبرا، أمسية شعرية بمناسبة مرور تسعين عاما على ميلاد رائد شعر العامية المصرية فؤاد حداد.



يشارك في الأمسية من الشعراء والنقاد: بهاء جاهين، محمد بغدادي، محمد كشيك، أمين حداد، أشرف عامر، سيف ضيف الله، محمد بهجت، رجب الصاوي، بالإضافة للفنانين: محمود حميدة، خالد الصاوي، صبري فواز، عهدي صادق.. والأمسية من تقديم الشاعر السماح عبد الله.

