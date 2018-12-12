غدًا.. عرض مسرحية "عشان احنا واحد" في مركز طلعت حرب

يعرض مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الخامسة مساء أيام الخميس 13 والسبت 15 والأحد 16 ديسمبر، مسرحية "عشان احنا واحد" من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان الثقافية.



مسرحية "عشان احنا واحد" بطولة 20 ممثلا وممثلة من ذوي القدرات الخاصة "ضعاف سمع ـ مكفوفين ـ معاقين ذهنياـ معاقين حركيا"، يقومون بالتمثيل والغناء والاستعراض.



ويدور العرض حول "نورا" الفتاة التي تساعد مجموعة من ذوي القدرات الخاصة على رؤية العالم الجديد، وتراه لأول مرة معهم، وتبدأ رحلتها لتكتشف أنها أمام أبطال حقيقيين ومتحدي إعاقة يتغلبون على صعوبات الحياة.



العرض ألحان أمير موسى، اشعار حامد السحرتي، استعراضات يوسف إمام، ديكور أحمد جمال، سيناريست منار البيه، المخرجان المنفذان سوزان مدحت، كريم فراج، تأليف وإخراج خالد حسونة.

