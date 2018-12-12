غدًا.. أمسية لشاعرات من مصر وسوريا وفلسطين واليمن

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالتعاون مع بيت الشعر العربي التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافة، في السادسة مساء غد "الخميس"، بمقر المركز بالسيدة نفيسة، "ليلة الشعر النسائي"، لعدد من الشاعرات المصريات والعربيات.



يشارك في الأمسية إحدى عشرة شاعرة وهن: ليلى حسن، نورا جويدة، ريم صلاح، آمال ناجي، عبير ذكي، حبيبة الزين، ومن سوريا الشاعرات ناهد شبيب،عبير العطار، قمر صبري الجاسم، ومن اليمن الشاعرة سهير السمان، ومن فلسطين الشاعرة ابتسام ابو سعد.. ويدير اللقاء الشاعر السماح عبد الله.