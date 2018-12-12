إخلاء مقر "فيس بوك" و"انستجرام" في كاليفورنيا بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلت الشرطة الأمريكية مقر شركتى "فيس بوك" و"انستجرام" فى ولاية كاليفورنيا بعد تلقيهما تقارير عن تهديد بوجود قنبلة.



وقال متحدث باسم الشركة - فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - إن مؤسسة "فيس بوك" تنظر فى تهديد بوجود قنبلة فى مقرها الرئيسى فى مينلو بارك، بولاية كاليفورنيا.



وأضاف أنه تم إخلاء عدد قليل من المبانى وأن الجميع فى أمان، مشيرا إلى أن هناك تحقيقا يجرى حول تلقى الشركة تهديدا بوجود قنبلة فى مقرها بولاية كاليفورنيا.

