رئيس البرلمان الأوروبي يعرب عن أسفه لسقوط ضحايا في هجوم ستراسبورج

أعرب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني عن أسفه البالغ وحزنه الشديد لسقوط ضحايا في الهجوم الذي شهدته مدينة "ستراسبورج" الفرنسية الليلة الماضية، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال تاجاني - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم الأربعاء - إنه لن يتم ترهيب هذا البرلمان من قبل الإرهابيين أو بمثل هذه الهجمات الإجرامية، مؤكدا على الاستمرار في العمل من خلال الحرية والديمقراطية للتصدي للعنف الإرهابي.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الذي حضر اجتماع أزمة مع مسئولي مجلس الوزراء في العاصمة باريس الليلة الماضية - قد أكد تضامن الأمة كلها مع ضحايا وعائلات هجوم ستراسبورج الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

