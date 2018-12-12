"منتدى أفريقيا" وتدريبات "العقبة – 4" يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، عددا من قضايا الشأن المحلي.



فتحت عنوان "السيسى: 8 مليارات دولار استثمارات مصرية بأفريقيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن حجم الاستثمارات المصرية بدول القارة الأفريقية تجاوز 8 مليارات دولار تسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال الرئيس إن المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية خطوة مهمة فى مسيرة دعم جهود التكامل الاقتصادى الأفريقي، خاصة فى ضوء الإنجاز المحقق فى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستدخل حيز النفاذ فى القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية، وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الصناعى وتحقيق التنمية التكنولوجية، مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الأفريقى على الصعيدين الإقليمى والدولي.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الكلمة الافتتاحية أمس والتى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان نيابة عن الرئيس السيسي فى فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وينظمه البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الحالي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الوزراء.



وأكد رئيس الوزراء ـ خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - أهمية هذا الحدث الأول من نوعه فى القارة الأفريقية، الذي يأتي عقب محطة مهمة فى مسيرة العمل الأفريقى المشترك وهى منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، الذى اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ وكذلك بالتزامن مع المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، الذى يبدأ اليوم الأربعاء وسيشهد مناقشة إحدى أهم الاتفاقات على الساحة الاقتصادية الدولية، وهى اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها تعد إنجازا حقيقيا على صعيد الجهود الحثيثة نحو التكامل الأفريقى الذى تضعه مصر على أهم أولوياتها.



وأضاف مدبولى أن المعرض يأتى لنقل رسالة إلى العالم بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كل الأصعدة الاقتصادية، التجارى منها والاستثماري، حيث أصبحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لاسيما بعد أن استطاع العديد من دول القارة قطع شوط طويل فى تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية حتى تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية والاستثمار، فضلًا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وشركائها فى التنمية، الأمر الذى يشجع مجتمع الأعمال الدولى على التوجه لأفريقيا.



وأعرب رئيس الوزراء، عن فخره بما تحققه مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقي، حيث تسارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار فى الأسواق الأفريقية، حتى تجاوز حجم استثماراتنا فى دول القارة 8 مليارات دولار، مما أسهم فى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريبًا، لافتا إلى أننا نستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لمضاعفة التجارة البينية الأفريقية.



وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أنه لشرف لمصر توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى مطلع العام المقبل فى دورته الثانية والثلاثين، ونأمل من خلالها استكمال مسيرتنا فى دعم القضايا الأفريقية، وخاصة تنمية التجارة البينية بين دول القارة، كما نأمل من خلال رئاستنا لتلك الدورة تحقيق كل ما نصبو إليه نحن الأفارقة متقدما بالشكر للاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، على الجهد المبذول لإنجاح هذا المعرض وغيره من الفعاليات الأفريقية المهمة، وكذلك على السعى الدائم لتحقيق التكامل بين دول القارة.



كما ذكرت صحيفة "الأهرام"، في صدر صفحتها الأولى، أن عناصر من القوات المسلحة المصرية وصلت إلى الأردن، للمشاركة في فعاليات التدريب المصري - الأردني "العقبة - 4" المشترك الذي سيستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.



وأوضحت الصحيفة أن وحدات من القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة والمهندسين العسكريين من البلدين تشارك في الفعاليات بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك.



وأشارت إلى أن التدريب يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة البرية والبحرية التي تسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة هذه العناصر على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي مخاطر قد تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.



من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أكد ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة إدراكًا لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير، لكريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.. وتناول اللقاء استعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وأنشطة التنظيمات الإرهابية وتداعياتها على حالة السلم والأمن في مجتمعات الشرق الأوسط، وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات من خلال تبادل المعلومات.



من جانبها، أعربت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلًا عن نجاحها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأوضحت استعداد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقديم أوجه الدعم التقني والفني والتعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.. حضر اللقاء توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.



وتحت عنوان "النواب يوافق على اقتراح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للمسنين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على اقتراح بقانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد بإنشاء المجلس الأعلى للمسنين.



وأوضحت الصحيفة أن رئيس المجلس علي عبد العال أحال الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووافق المجلس على ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات والشكاوي من 30 اقتراحا ورغبة مقدمة من النواب، وأوصت بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها.



كما أحال المجلس 6 تقارير للجنة التشريعية بشأن 6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها.



وناقش مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، عددًا من البيانات العاجلة حول مشاكل المواطنين منها أزمة عجز المعلمين، وتأخر الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من القرى بالمحافظات، ورصف الطرق.. كما استعرض النواب في حضور وزيرة الصحة 79 طلب إحاطة و12 سؤالا بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء، وتراجع مستوى المستشفيات والخدمات الصحية.



وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مصر نجحت في تحويل العجز الأولي بموازنتها إلى فائض أولي لأول مرة بمعدل 1% وبمقدار 4 مليارات جنيه، قائلًا "هذه نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة ويعني أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا".



وشدد معيط، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة تدريجيًا والذي بدأ في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين في الأسواق.



وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن البنك الدولي أكد أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.



ودعا البنك، في تقرير أمس بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية"، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.



وصرح كلايف هاريس رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي أمس، خلال حفل إعلان التقرير، بأنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.