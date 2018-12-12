طفرة هائلة في تهريب الماريجوانا من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية

أفادت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية بحدوث طفرة هائلة في تهريب الماريجوانا من أمريكا الشمالية زادت نسبتها على 300%.



وأوضحت الهيئة أن مسؤوليها صادروا 27 كيلوجراما من الماريجوانا على مدى 11 شهرا الماضية بزيادة 337% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد تشريع ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكندا استخدام مخدر الماريجوانا لأغراض ترويجية.



وقال مسؤولو الجمارك "لم نضبط فقط نبتة القنب ومسحوقها ولكن أيضا الهلام (الجيلي) والشوكولاتة المصنوعة من المخدرات".