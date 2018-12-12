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الصحة
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:20 ص

توفير تطعيمات الحصبة الألمانية مجانا للرجال في اليابان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2432855

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستوفر التطعيمات من الحصبة الألمانية مجانا لمدة 3 سنوات للرجال الذين لم يتلقوا التطعيم في الطفولة وسط تفشي المرض والتهديد بخفض الطلب على السفر إلى اليابان.

وذكرت صحيفة جابان تايمز على الإنترنت، أنه سيتم توفير اللقاحات واختبار الأجسام المضادة للرجال من سن 39 – 56 عاما حتى مارس 2022 والذين لم يتلقوا التطعيمات في ظل البرامج العامة المعتادة في عدة أماكن ومنها أماكن العمل وفي فترات مسائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرض الحصبة الألمانية له آثار صحية خطيرة على الأطفال الذين لم يولدوا بعد من تشوهات المواليد مثل ضعف السمع وإعتام عدسة العين واضطرابات القلب.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد مرضى الحصبة الألمانية في اليابان وصل إلى 2454 شخصا هذا العام بزيادة على عام 2012 عندما بدأ تفشي المرض الذي يعتقد أنه انتشر أساسا بسبب الرجال الذين لم يتلقوا التطعيم في هذه الفئة العمرية المستهدفة.

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