الأنبا يؤانس يطمئن محبيه بعد تعرضه لحادث مرورى: "نشكر ربنا وأنا بخير"

طمأن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، الشعب القبطي على حالته الصحية بعد تعرضه لحادثة مروري، أثناء قدومه من أسيوط إلى القاهرة لحضور التسبحة الكيهيكة بأرض الجولف.



وقال الأنبا يؤانس في أول فيديو له عقب تعرضه للحادث: "نشكر الله.. أنا بخير وفى أحسن حال"، إلا أنه غير قادر على صلاة التسبحة لإصابته بكسر.



كان الأنبا يؤنس، أسقف أسيوط، تعرض إلى حادث سير فى طريقه من أسيوط إلى القاهرة للمشاركة فى صلوات التسبحة الكيهكية فى كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.



ومن جانبه، اعتذر أسقف أسيوط عن حضور تسبحة كيهك بكنيسة العذراء بأرض الجولف.