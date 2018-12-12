القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:36 ص

حظك اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

الأبراج
الأبراج
dostor.org/2432828

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تحصل على عائدات مادية غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدًّا.
عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية هذه المرة، وتوقع بعض الأخبار العاطفية الجيدة.
صحيًا: عليك استشارة مختص تغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه.

الثور
مهنيًا: عملية شراء أو بيع أو استثمارًا يبصر النور.
عاطفيًا: الشريٍك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

الجوزاء
مهنيًا: ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ الحاصل في العمل بسبب الخلافات.
عاطفيًا: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر.
صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.

السرطان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا إيجابيًا، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقدًا بعيدًا عن العيون.
عاطفيًا: إذا لم تكن صادقًا مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه.
صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من اجل المستقبل.

الأسد
مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.
عاطفيًا: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.
صحيًا: بادر سريعًا إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.

العذراء
مهنيًا: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تستثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.
عاطفيًا: ينشغل الحبيب عنك بعض الوقت هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائمًا في عقله وفي قلبه.
صحيًا: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.

الميزان
مهنيًا: تنسى كل مشاكلك العائلية، وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.
عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتاليًا منحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.
صحيًا: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.

العقرب
مهنيًا: اختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الإنزعاج ويعكر صفو تفكيرك في العمل.
عاطفيًا: تمضي وقتًا رائعًا مع الشريك، وتناقش معه أموركما الشخصية وتخطّطان للمستقبل على المدى البعيد.
صحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

القوس
مهنيًا: تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة.
عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب.
صحيًا: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحيًا.

الجدي
مهنيًا: إياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة.
عاطفيًا: كن صابرًا مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها.
صحيًا: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك.

الدلو
مهنيًا: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملًا منك لاحقًا في تغيير مركزك.
عاطفيًا: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود.
صحيًا: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهدًا إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها.

الحوت
مهنيًا: إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.
عاطفيًا: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيرًا، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريبًا.
صحيًا: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك.

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