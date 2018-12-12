حظك اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تحصل على عائدات مادية غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدًّا.

عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية هذه المرة، وتوقع بعض الأخبار العاطفية الجيدة.

صحيًا: عليك استشارة مختص تغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه.



الثور

مهنيًا: عملية شراء أو بيع أو استثمارًا يبصر النور.

عاطفيًا: الشريٍك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.



الجوزاء

مهنيًا: ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ الحاصل في العمل بسبب الخلافات.

عاطفيًا: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر.

صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.



السرطان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا إيجابيًا، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقدًا بعيدًا عن العيون.

عاطفيًا: إذا لم تكن صادقًا مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه.

صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من اجل المستقبل.



الأسد

مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفيًا: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحيًا: بادر سريعًا إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.



العذراء

مهنيًا: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تستثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.

عاطفيًا: ينشغل الحبيب عنك بعض الوقت هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائمًا في عقله وفي قلبه.

صحيًا: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.



الميزان

مهنيًا: تنسى كل مشاكلك العائلية، وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.

عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتاليًا منحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.

صحيًا: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.



العقرب

مهنيًا: اختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الإنزعاج ويعكر صفو تفكيرك في العمل.

عاطفيًا: تمضي وقتًا رائعًا مع الشريك، وتناقش معه أموركما الشخصية وتخطّطان للمستقبل على المدى البعيد.

صحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



القوس

مهنيًا: تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة.

عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب.

صحيًا: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحيًا.



الجدي

مهنيًا: إياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة.

عاطفيًا: كن صابرًا مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها.

صحيًا: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك.



الدلو

مهنيًا: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملًا منك لاحقًا في تغيير مركزك.

عاطفيًا: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود.

صحيًا: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهدًا إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها.



الحوت

مهنيًا: إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.

عاطفيًا: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيرًا، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريبًا.

صحيًا: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك.