القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:17 ص

تعرف على نسخة ماكلارين من هاتف "OnePlus 6T" الأرخص من أيفون XS

تعرف على نسخة ماكلارين
وكالات
dostor.org/2432826

أنضمت شركة "ون بلس" OnePlus إلى فريق شركة ماكلارين McLaren لإطلاق نسخة فاخرة من هاتفها الذكي OnePlus 6T.

وتم الكشف عن نسخة "OnePlus 6T McLaren" في حدث خاص بمقر شركة ماكلارين لصناعة السيارات.

وقال بيتي لاو، الرئيس التنفيذي لشركة "ون بلس": "إن نسخة OnePlus 6T McLaren مدهشة.. تم تصميمها بدقة عالية وتقنية جديدة لم نستخدمها من قبل، إنه أسرع وأحدث جهاز على الإطلاق.. إنها بداية شراكة مثيرة مع ماكلارين تمنح الناس شعورًا بالسرعة والأداء الفائقين".

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