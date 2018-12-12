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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:54 ص

"ترامب" يُجدد دعمه لولى العهد السعودى: متمكن من السلطة

ترامب يُجدد دعمه
"ترامب" يُجدد دعمه لولى العهد السعودى: متمكن من السلطة
وكالات
dostor.org/2432825

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم الغضب بشأن مقتل خاشقجي ومناشدات مجلس الشيوخ بالتنديد بالحادثة.

وأضاف "ترامب" في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء رويترز، إن ولي العهد السعودي "متمكن من السلطة هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

وكان مساعد في مجلس النواب الأمريكي قال إن مديرة المخابرات المركزية جينا هاسبل، ستطلع زعماء المجلس ولجان الأمن القومي على الوضع، بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في جلسة مغلقة اليوم الأربعاء.

وسبق أن اجتمعت "هاسبل" مع أعضاء الكونجرس في إحاطة بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

وبشأن قضية محاميه الشخصي، قال "ترامب" إنه ليس قلقا من مساءلته وإن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين قبيل انتخابات 2016 لامرأتين لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

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