القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
10:15 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
منوعات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:11 ص

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

فوائدها كبيرة.. 6
وكالات
dostor.org/2432822

تمتلئ البذور بالفيتامينات والألياف والبروتينات والدهون الصحية، والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحتاجها أجسادنا، وهو ما يجعلها ضرورية في وجباتنا الغذائية لما لها من فوائد صحية مذهلة.

نستعرض هنا 6 أنواع من البذور، التي قد تساعدك في تقليل الوزن والحفاظ على صحة القلب ومكافحة السرطان، وبإمكانك إضافتها إلى وجباتك اليومية من أجل غذاء صحي.

بذور اليقطين
اعتاد كثير من الناس على التخلص من بذور اليقطين (القرع)، لكن هذه البذور التي تحتوي على حمض الفوليك، لها دور كبير في إعادة إصلاح الخلايا، كما أنها غنية بالبروتين والدهون الصحية للقلب.

وتحتوي بذور اليقطين على خصائص مضادة للأكسدة المسؤولة عن إصلاح الخلايا التالفة. ويمكنك تناولها كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى السلطة والمخبوزات.

بذور القمح
عند تحويل القمح إلى طحين، فإننا غالبا ما نتخلص من نواته (بذرته) التي تعرف بـ"جرثومة القمح"، لكننا لا نعرف أن هذه النواة تشكل المكون الغذائي الأساسي للقمح.

وبذرة القمح غنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مواد أخرى تزيد مناعة الجسم. ويستخدم زيت جرثومة القمح للسيطرة على الكوليسترول في الدم. ويمكن إضافته للزبادي والآيس كريم وفطائر الفاكهة.

بذور الكتان
بذور الكتان مصدر غني بدهون أوميغا 3، وتصل تقريبا ما يعادل ما هو بالأسماك، وهذا يعني أنها تحافظ على مستويات الكولسترول لديك، وتعطي جسمك معظم المواد الغذائية التي تحتاجها من الدهون.

وتشير الدراسات إلى أن هذه البذور قد تساعد في الوقاية من السرطان، لا سيما لدى النساء. ويمكنك طحن بذور الكتان وإضافتها إلى اللبن، أو مزجها مع حبوب الإفطار أو حتى تناول وجبة خفيفة منها.

بذور الشيا
عرفت هذه البذور السوداء الصغيرة لفترة طويلة بأنها مصدر للطاقة، فهي تحتوي مقدارا كبيرا من الألياف الضرورية لسهولة الهضم وسلاسة حركة الأمعاء، كما تجنبك مشكلات الإمساك.

وتختزن بذور الشيا الكثير من البروتين، وهو الأعلى فيها مقارنة مع معظم الأغذية النباتية، مما يجعلها جيدة للنباتيين. ويمكنك تناولها كوجبة خفيفة، أو خبزها مع المعجنات أو إضافتها للبن.

بذور عباد الشمس
تقول الدراسات إن بذور عباد الشمس هي أغنى مصدر لفيتامين E، وتعد هذه البذور أحد مضادات الأكسدة الأساسية، كما أنها غنية بالفيتامينات الضرورية لحماية خلايا الجسم من الأضرار.

وتحتوي بذور عباد الشمس على المغنيسيوم الذي يخفف من حدة الربو، ويساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويمنع الصداع المتكرر والشديد.

بذور السمسم
تحتوي هذه البذور الصغيرة على الكثير من البروتين والألياف، مما يجعلها غذاء مثاليا لمن يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، كما ينصح بها لمنع السرطان وتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

ويوصي المختصون ببذور السمسم كعلاج لاضطرابات النوم وخفض الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وصحة الأسنان. ويمكنك تناول بذور السمسم بعد تحميصها أو إضافتها للسلطات.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

"ترامب" يُجدد دعمه لولى العهد السعودى: متمكن من السلطة

دراسة: النساء أكثر سعادة بعد الطلاق

تعرّف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا

تعرف على نسبة تقييم "صلاح" فى مباراة نابولى

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

كشكول

المعاهد الأزهرية تحظر الموظفين ومدراء المناطق من التحدث إلى الإعلام

مدير التربية العسكرية لوجه بحرى: حروب الجيل الرابع تهدف لتمويل الدول للإرهاب

بالصور.. عميد دراسات "المنوفية" يشارك فى دهان سور الكلية مع الطالبات

وكيل تعليم الإسماعيلية: مستعدون لامتحانات نصف العام

جامعة الأزهر تناقش أسس تطوير قطاعى اللغة العربية والشريعة والقانون

الأمصار

ارتفاع حصيلة جرحى إطلاق النار بمدينة ستراسبورج الفرنسية

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مسيرات العودة

قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية

ترامب يهدد: الجيش قد يبني الجدار مع المكسيك

لإثارتها القلق.. أمريكا تصنف باكستان كدولة تنتهك الحريات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

رصيف من الشكولاتة فى بلدة ألمانية

الصحة

خطوات الوقاية من نقص الكالسيوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎