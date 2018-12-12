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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:08 ص

رفع مستوى التأهّب الأمنى فى فرنسا بعد هجوم ستراسبورج

رفع مستوى التأهّب
وكالات
dostor.org/2432820

أعلنت فرنسا رفع مستوى التأهّب الأمني في البلاد، بعد هجوم مدينة ستراسبوج، الذي قتل فيه 3 أشخاص وأصيب فيه 12 آخرين، الثلاثاء، وفقا للشرطة التي أكدت فرار مطلق النار.

وفيما تم إغلاق مقر البرلمان الأوروبي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم الأربعاء، بأن فرنسا رفعت مستوى التهديد الأمني، وستعزز الإجراءات الأمنية في جميع أسواق عيد الميلاد وستشدد الرقابة على الحدود.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك "حدث أمني خطير في ستراسبورج. يطلب من السكان البقاء في منازلهم".

وقال نائب رئيس البلدية، آلان فوناتنل، في تغريدة: "إطلاق نار في وسط ستراسبورج. شكرا للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الأمور".

ووفقا لـ"فرانس برس"، تم إغلاق البرلمان الأوروبي، الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا، بعد تقارير إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين، الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورج من بروكسل.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية، أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورج يجتذب ملايين السياح كل عام.

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