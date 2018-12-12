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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:41 ص

ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

العميد محمد عتمان،
العميد محمد عتمان،
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم محمد
dostor.org/2432814

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، أمس الثلاثاء، من شن حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية؛ إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، والتى أسفرت عن ضبط 61 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.

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