الدول المشاطئة للبحر الأحمر تسعى لتشكيل تحالف لمواجهة إيران

ينطلق الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إذ يعد اجتماعًا مهمًا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة من تسلل عناصر إرهابية عابرة للبحر الأحمر وتهديدات إيرانية لدول المنطقة.



واعتبر الخبراء السياسيون أن الاجتماع سيمثل خطوة مهمة للوقوف على تهديدات إيران في المنطقة، فضلًا عن حماية المجرى الملاحي الدولي باعتباره أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولوضع استراتيجية تتماشي مع التحركات الجديدة.



من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، أن الاجتماع يهدف لبحث الأمن في منطقة البحر الأحمر في ضوء متغيرات كثيرة من بينهما التكتل الإفريقي محل التوتر في دول إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي ما ينعكس سلبًا على أمن المنطقة، لافتًا إلى أن القمة توقيتها مناسب في ظل وجود تفاهمات جديدة في حكومة إثيوبيا بعد تولي آبي أحمد ما يؤتي بثماره لصالح دول القرن الإفريقي.