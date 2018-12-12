الأمم المتحدة: قاذفتا صواريخ عُثر عليهما فى اليمن صنعتا بإيران

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن صنعتا في إيران على ما يبدو في 2016 و2017.



لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قرارًا للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.



وقال "جوتيريش" في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران: "وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017".



وأضاف: "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني".



وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أحدث تقارير جوتيريش الأربعاء.