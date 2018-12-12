أحمد رزق ينتهى من تصوير "الممر" الأسبوع المقبل

ينتهي الفنان أحمد رزق من تصوير مشاهده الأخيرة فيلمه السينمائي الذي يحمل عنوان "الممر"، خلال نهاية الأسبوع المقبل.



ويسعى المخرج شريف عرفة للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل قبل مطلع العام الجديد، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المقبل.



و"الممر" يشارك فيه كل من، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، ألحان المهدي، كريم العميري وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ومن المقرر عرضه في 2019.