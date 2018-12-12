رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الثلاثاء، دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليو وعدد من كبار المسئولين التنزانيين.



ويشهد رئيس الوزراء اليوم الأربعاء احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعددا من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.