ميركل ترفض إعادة التفاوض بشأن "بريكست"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق "بريكست".



جاء ذلك أمس الثلاثاء عقب محادثات جمعتها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وقالت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد المسيحي بأنه "لا يمكن أبدًا تغيير الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.



يذكر أنه بعد إعلان تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاقية بريكست، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى عقد قمة أوروبية الخميس المقبل في بروكسل لمناقشة الملف، رافضًا التفاوض مع لندن مجددًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.