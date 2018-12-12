قاض كندى يمنح المديرة المالية لهواوى إطلاق سراح مشروطًا

منح قاض كندي المديرة المالية لهواوي إطلاق سراح مشروطًا.



واعتقلت السلطات الكندية مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في الأول من ديسمبر في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب بكين.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء أنّ بكين لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرّض مواطنوها لسوء معاملة في الخارج، ملمّحة بذلك إلى توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي في كندا.



وفي تطور لاحق، أوقفت الصين دبلوماسيًا كنديًا سابقًا طالبت منظمة دولية يعمل لحسابها الثلاثاء بالإفراج عنه، في وقت تعبّر فيه بكين غن غضبها من اعتقال كندا بطلب من واشنطن مسؤولة في مجموعة هواوي الصينية العملاقة.



وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنّها اطّلعت على معلومات تتحدث عن توقيف مايكل كوفريغ، الخبير الكندي في شؤون شمال شرق آسيا والذي كان في الماضي دبلوماسيًا في كل من بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة.



وأضافت في بيان نفعل ما بوسعنا من أجل الحصول على مزيد من المعلومات عن مصير مايكل والتوصّل إلى الإفراج عنه سالمًا.