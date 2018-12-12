القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
10:15 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
عالم
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:31 ص

تهديدات نارية جديدة تشعل الخلاف بين ترامب والديمقراطيين

تهديدات نارية جديدة
وكالات
dostor.org/2432801

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق تصريحات نارية جديدة، تعيد إشعال الخلاف بينه وبين قادة الكونجرس الديمقراطيين، وذلك بتهديده بقطع التمويل عن المؤسسات الحكومية في حال عدم حصوله على الأموال اللازمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال ترامب بلهجة حادة خلال اللقاء: "إن لم نحصل على ما نريده سأغلق الحكومة. سأكون أنا من يغلقها"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان ترامب يتحدث خلال لقاء مع تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ونانسي بيلوسي، التي من المرجح أن تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون في يناير.

ويريد ترامب من الكونجرس أن يوافق على تخصيص 5 مليارات دولار يقول إنها "ضرورية" لتمويل أعمال البناء الضخمة على الحدود.

وأبدى الديمقراطيون استعدادا للموافقة على مبلغ أقل بكثير، مع التأكيد على أن أمن الحدود أكثر من الجدار نفسه.

وكثيرا ما هدد ترامب بإغلاق العديد من مؤسسات الحكومة في حال عدم تأييد الديمقراطيين خطته. وتتوقف مبالغ كبيرة من التمويل الفدرالي في 21 ديسمبر، مما سيفرض إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وقبيل الاجتماع غرد ترامب على تويتر قائلا، إن الجدار "ضروري لمنع انتشار الجرائم والأمراض على نطاق واسع"، في إشارة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يحملونها.

وكتب في تغريدته: "إذا لم يعطنا الديمقراطيون الأصوات لضمان أمن بلادنا، فإن الجيش سيقوم ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته!".

ويقول المعارضون إن الجدار، وهو أحد وعود حملة ترامب الانتخابية عام 2016، ليس فقط هدرا للمال، وإنما يتم استخدامه من جانب الرئيس لإثارة الكراهية للأجانب.

وتشهد واشنطن أزمات سياسية منذ ولاية ترامب، ويتوقع أن تتفاقم الانقسامات السياسية في ديسمبر عندما يشكل الديمقراطيون الغالبية في مجلس النواب.

ويأتي تغير الغالبية في المجلس في وقت يواجه فيه ترامب مخاطر متزايدة على خلفية تحقيقات جنائية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 5 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 6 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

"المأجور الجبان" محمد ناصر يفشل في 6 تحديات أمام الباز

قوافل لتوزيع ملابس وسلع على الفقراء قبل عيد الميلاد

عميد طب الإسكندرية: مبادرة "90 دقيقة" تسهم في تطوير المنظومة الصحية

مفاجأة.. منفذ هجوم فرنسا كان على قوائم الإرهاب

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

كشكول

المعاهد الأزهرية تحظر الموظفين ومدراء المناطق من التحدث إلى الإعلام

مدير التربية العسكرية لوجه بحرى: حروب الجيل الرابع تهدف لتمويل الدول للإرهاب

بالصور.. عميد دراسات "المنوفية" يشارك فى دهان سور الكلية مع الطالبات

وكيل تعليم الإسماعيلية: مستعدون لامتحانات نصف العام

جامعة الأزهر تناقش أسس تطوير قطاعى اللغة العربية والشريعة والقانون

الأمصار

ارتفاع حصيلة جرحى إطلاق النار بمدينة ستراسبورج الفرنسية

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مسيرات العودة

قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية

ترامب يهدد: الجيش قد يبني الجدار مع المكسيك

لإثارتها القلق.. أمريكا تصنف باكستان كدولة تنتهك الحريات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

اقتراح بإنشاء متحف رقمي عالمي لعصر الديناصورات

القبض على معلمة أمريكية لمعاقبة أحد طلابها بطريقة مهينة

أخطر 9 رشاشات فى العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

خطوات الوقاية من نقص الكالسيوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎