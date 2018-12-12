ضبط 5 حمير مذبوحة داخل ثلاجة لحوم بشبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة، بإشراف الدكتورة أمل العسيلي، وكيلة الوزارة للطب البيطري بالمحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 5 حمير مذبوحة داخل ثلاجة لحوم غير صالحين للاستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط 5 حمير مذبوحة داخل ثلاجة لحوم بحى شرق شبرا الخيمة؛ بهدف الترويج على المحلات والمطاعم.



وتبين من التحريات والكشف الأولى أنها ذبائح لحيوانات وأظهر اختبار المعمل أنهم من الفصيلة الخيلية وتم التحفظ على المضبوطات.



وتحرر محضر بالواقعة رقم 35476 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.