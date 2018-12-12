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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:20 ص

"الأرصاد السعودية" تنبه 8 مناطق برؤية غير جيدة

الأرصاد السعودية
وكالات
dostor.org/2432796

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان. كما أصدرت تنبيهَيْن متقدمَيْن آخرَيْن لمنطقتَيْ عسير والباحة.

وتفصيلًا، ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد شبه انعدام للرؤية الأفقية بسبب الضباب، قد تصل إلى أقل من 1 كلم، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص وبللسمر وحلباء والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.05 صباحًا، وتستمر حتى الخامسة من فجر الأربعاء.

وأصدرت تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الباحة بأنها تشهد شبه انعدام للرؤية الأفقية بسبب الضباب، قد تصل إلى أقل من 1 كلم، وتشمل الباحة وبلجرشي والأجزاء المجاورة ومرتفعات المنطقة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.10 صباحًا، وتستمر حتى الخامسة من فجر الأربعاء.

وقالت "الأرصاد" إن منطقة الحدود الشمالية تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

كما تشهد المنطقة الشرقية رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل حفر الباطن والخفجي والجبيل والظهران والدمام وتنورة والأحساء والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة مماثلة برؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطائف والهنا والشفا ومرتفعات المنطقة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

وقالت إن منطقة عسير تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل مرتفعات المنطقة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل مرتفعات المنطقة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

كما نبهت الهيئة منطقة حائل برؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.15 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن منطقة جازان تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.15 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

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