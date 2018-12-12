تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.20 دولار للبرميل.



كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.65 دولار للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل إيجابي فى فاتورة الدعم، ويخفف من أعباء عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا فى ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.