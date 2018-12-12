أول تعليق من مدرب ليفربول على هدف محمد صلاح فى نابولى

أشاد مدرب فريق ليفربول "يورجن كلوب" بأداء الثنائي "محمد صلاح" و"أليسون"، في مباراة فريقه أمام نظيره نابولي في دوري أبطال أوروبا.



وقال "كلوب" في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "سجل محمد صلاح هدفًا رائعًا، وقام أليسون أيضًا بتصدي لا يُصدق، لا أعرف كيف فعل ذلك، لا يمكن وصف ما فعله، لقد أنقذ حياتنا، لقد كان أمرًا رائعًا".



وأضاف المدرب الألماني: "كان في إمكاننا تسجيل المزيد، لكن الفرصة الأخيرة لساديو ماني لم تُحدث أي تغيير، كانت المباراة صعبة، وكان هناك الكثير من الهجمات المضادة، ولكننا كنا مستعدين لذلك، هذا هو الأنفيلد".



واستكمل: "ربما اعتقد الاتحاد الأوروبي أن في الإمكان استمرار البطولة دون ليفربول، ولكن ليس بعد، لقد قلت أنه إذا كنا سنخرج من تلك البطولة، سيكون ذلك في ملعب نابولي حيث كنا نستحق الخسارة، ولكن الليلة كنا نستحق الفوز بالفعل".