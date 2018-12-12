موعد قرعة دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

انتهى دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في 4 مجموعات وضمن 15 فريقًا تأهلهم لدور الـ16 فيما تحسم البطاقة الأخيرة الأربعاء من خلال لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني وأولمبيك ليون الفرنسي عن المجموعة السادسة والتي تأهل عنها فريق مانشستر سيتي.



وتأهلت بالفعل أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وبورتو البرتغالي وبروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان في صدارة مجموعاتهم.



واحتلت أندية روما الإيطالي وشالكه الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين المركز الثاني في مجموعاتهم.



وستجرى ذهاب مباريات دور الستة عشر أيام 12و13و19و20 فبراير المقبل على أن تقام مباريات العودة أيام 5 و6 و12و13 مارس المقبل.



وتتوقف المسابقة نحو شهرين بعد نهاية مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات التي جرت يوم الثلاثاء وتستكمل يوم الأربعاء بإقامة ثماني مباريات أخرى.



موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



ستسحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا 13:00 بتوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة.



وستقام المباراة النهائية للبطولة التي يحمل ريال مدريد لقبها في آخر ثلاث سنوات في ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد يوم السبت الأول من يونيو المقبل.