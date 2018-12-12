تعرّف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا

انتهى دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 4 مجموعات وضمن 15 فريقًا تأهلهم لدور 16، فيما تحسم البطاقة الأخيرة اليوم الأربعاء من خلال لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني وأولمبيك ليون الفرنسي عن المجموعة السادسة والتي تأهل عنها فريق مانشستر سيتي.



وكانت إيطاليا الخاسر الأكبر في لقاءات أمس الثلاثاء بعدما فقدت فريقين خرجا من دوري الأبطال والتحقا بالدوري الأوروبي وهما أنتر ميلانو ونابولي.



فيما استفادت إنجلترا من تأهل كل ممثليها لدور 16 بعد التحاق ليفربول وتوتنهام بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد واللذان ضمنا تأهلهما من الجولة الماضية.



وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور 16



المجموعة الأولى

أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند



المجموعة الثانية

برشلونة وتوتنهام



المجموعة الثالثة

باريس سان جيرمان وليفربول



المجموعة الرابعة

بورتو البرتغالي وشالكة 04 الألماني



المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ وأياكس أمستردام



المجموعة السادسة

مانشستر سيتي



المجموعة السابعة

ريال مدريد وروما



المجموعة الثامنة

يوفنتوس ومانشستر يونايتد



الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي

كلوب بروغ وجالاتا سراي وفالنسيا وبنفيكا وإنتر ميلان ونابولي.