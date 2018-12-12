3120 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
أقيم مساء اليوم عزاء مدير المسرح الكوميدي الفنان أحمد السيد، بمسجد عمر مكرم، والذي توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض. وشهد العزاء حضور كثيف من نجوم الفن والإعلام على رأسهم كل من الفنان أشرف زكي، ...
شهدت القاهرة زحامًا شديدًا بوسط القاهرة بسبب توقف حركة السير منذ ساعات لسبب غير معروف. وأدى ذلك إلى توقف حركة السير، مما دفع السائقين إلى إيقاف محركات سياراتهم، وقام البعض الآخر بالنزول من السيارات ...
اعتاد المصريون الاحتفال بأعياد الميلاد بطرق متعددة، فاحتل تناول لحم الديك الرومي المرتبة الأسمى، فهو إحدى العادات القديمة التي يعود تاريخها إلى الدول الأوروبية، وانتقلت للعرب بشكل عام، والمصريين بشكل ...