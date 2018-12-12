القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:00 ص

345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

345 دولارًا.. سعر
أسامة الشندويلي
dostor.org/2432772

سجل سعر الخردة، اليوم الأربعاء، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.

وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

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