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الكابتن
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:17 ص

كابتن فريق ليفربول: "صلاح" رجل الانتصارات

كابتن فريق ليفربول:
وكالات
dostor.org/2432766

أعرب جيمس ميلنر، كابتن فريق ليفربول، عن سعادته بالتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على نابولي بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال "ميلنر"، في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت": "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، نابولي فريق كبير وقدم مستوى رائع".

وتابع: "علينا أن ندافع جيدًا، وبالفعل هذا ما فعلناه وقمنا ببناء الهجمات من الخلف".

أما عن هدف المباراة الوحيد الذي أحرزه محمد صلاح، قال: "هو رجل الانتصارات، هو لاعب من طراز الكبار وها هو يمنحنا الفوز مرة أخرى".

يذكر أن ليفربول احتل وصافة مجموعته برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر باريس سان جيرمان.

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