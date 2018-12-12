المشير حفتر يصل القاهرة لبحث آخر التطورات فى ليبيا

وصل إلى العاصمة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني المعين من جانب مجلس النواب الليبي المنتخب قادمًا من ليبيا في زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الليبية.



وذكرت مصادر أن حفتر "سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، خاصة في مجالات ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل عبر الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية".