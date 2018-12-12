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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:27 ص

العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة بقنا

العثور على جسم غريب
العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة بقنا
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2432733

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، وذلك بمنطقة سوق ليبيا في دائرة مركز قنا، وتجري قوات الحماية المدنية عملية تمشيط واسعة في نطاق المنطقة.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقي إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغًا من أهالي قنا، بالعثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة في منطقة سوق ليبيا التجاري بدائرة مركز قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ورجال المباحث الجنائية، وتم نقل الجسم لفحصه وبيان حالته، وبدأت قوات الحماية المدنية في تمشيط واسع للمنطقة والمناطق المحيطة المجاورة لموقع العثور على القنبلة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، بسيارة إسعاف مجهزة داخل السوق، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات

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