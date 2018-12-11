"خطر التلوث البيئى" و"نجيب محفوظ" فى ثقافة الغربية

عقدت مكتبة كفر كلا الباب التابعة لفرع ثقافة الغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "لغتنا لغة القرآن" بمشاركة مدرسة سعد شاهين الابتدائية، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.



وفي قصر ثقافة طنطا، عقدت اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "نجيب محفوظ وعالمه الأدبي" كما عقدت مكتبة محلة حسن الثقافية ندوة توعوية بمشاركة الوحدة الصحية بالقرية تحت عنوان "التلوث البيئي.. الأسباب وطرق العلاج" تحدث فيها عبد الحميد حمزة عن خطر مشكلة التلوث وضرورة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والماء، وأكد ضرورة تدوير النفايات للحد من خطورة انتشار التلوث، أعقبها عقد ندوة بعنوان "الايدز وأسباب انتشاره وسبل الوقاية" فيما استقبلت المكتبة طلاب مدرسة الشهيد يحي عبد الفتاح الإعدادية وذلك للتعرف على الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقدمها المكتبة.