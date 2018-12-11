"الاختلاف وثقافة الحوار" فى السويس

نظم فرع ثقافة السويس أسبوعا للاحتفال بمناسبة أعياد الطفولة واليوم العالمي للمعاق، شملت الفعاليات محاضرة بعنوان " ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي" ألقاها أشرف عبد الحليم على محرم، وذلك بمدرسة الشهيد محمد على زين الدين بمدينة الصفا، أوضح خلالها أن احترام قواعد الحوار ومنهجه لا يصل إلى توحيد الرأي لأن الاختلاف من طبائع العقول، كان الفقهاء والمحدثون يختلفون دون أن يكون لاختلافهم أي أثر في العلاقات الطيبة القائمة بينهم، ودون أن يؤذى أحد منهم صاحبه، بل إن الاختلاف لم يزدهم إلا محبة وتلاحم، تلاها مسابقة فى المعلومات العامة وتوزيع جوائز مالية على الفائزين.



كما أقام بيت ثقافة الزيتيات مسابقة فى المعلومات العامة وذلك بمدرسة 24 أكتوبر، وتحت إشراف مسئولة النشاط.

