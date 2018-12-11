مؤسسة "مرسال": دفعنا 48 ألف جنيه لمعهد ناصر للإفراج عن جثة متوفٍ سوداني

نفت هبة راشد، مؤسسة جمعية "مرسال" الخيرية، ما تردد حول جمعها تبرعات "وهمية" واستغلال أموال التبرعات، مؤكدة أن الأموال التي جرى التبرع بها تم دفعها لمعهد ناصر للسماح بخروج جثة سوداني لدفنها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن "مرسال" هي مؤسسة خيرية متخصصة في علاج المرضى، وتحملت منذ إنشائها علاج 9 آلاف مريض.

وأضافت "هبة"، أن الشخص المتوفي كان يتم علاجه على حساب مؤسسة مرسال، وعندما خاطبت زوجته المؤسسة بأن الجثة محتجزة في معهد ناصر بسبب ديون متراكمة، طلبت عبر الصفحة الرسمية لـ"مرسال" تبرعات بقيمة 48 ألف جنيه لدفعها للمعهد.

وتابعت: "تواصلنا مع المعهد بشكل ودي وطلبنا منه الإفراج عن الجثة لدفنها، مع تعهد المؤسسة بدفع المبلغ المطلوب، ولكن جرى رفض الطلب لحين دفع الأموال المطلوبة، وبعد دفعها خرجت الجثة أمس من المعهد رغم أنه توفى يوم 6 ديسمبر بعد دفع الأموال المطلوبة".

وأكدت أن مؤسسة مرسال دفعت لمعهد ناصر 480 ألف جنيه خلال هذا العام لعلاج عدد كبير من الحالات.