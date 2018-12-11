القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:24 م

الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي حصري livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة ليفربول اليوم

الشوط الثاني بث مباشر
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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة آخر استعدادات الفريقين علماً أن ليفربول يدخل برغبة إثبات جدارته بالذهاب بعيداً في المسابقة.

 

مباراة ليفربول ونابولي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1  باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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