الكنيسة: الأنبا يؤانس تعرض لكسر فى القدم

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، إن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، تعرض لحادث قرب القاهرة نتج عنه كسر بسيط فى القدم.



وأضاف حليم في تصريح لـ"الدستور" أن الأنبا يؤانس الآن فى الطريق لإحدى المستشفيات بالقاهرة.



كان الأنبا يؤنس، أسقف أسيوط، تعرض إلى حادث سير فى طريقه من أسيوط إلى القاهرة للمشاركة فى صلوات التسبحة الكيهكية فى كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.



ومن جانبه، اعتذر أسقف أسيوط عن حضور تسبحة كيهك بكنيسة العذراء بأرض الجولف.



جدير بالذكر أنه الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، كان ترأس تسبحة كيهك السنوية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.



و"تسبحة كيهك"، هي تسبحة سنوية، تأتي كل عام خلال صوم الميلاد.



و"شهر كيهك" هو أحد الشهور القبطية، والذي يقابل بالشهور الميلادية شهر ديسمبر، الذي يعرف باسم "الشهر المريمي"، نظرًا لتكريم الكنيسة للسيدة العذراء مريم، خلال صلوات التسبحة اليومية.