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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:16 م

مجلس الأمن يقر بتحسن الأوضاع بدارفور ويستثني جبل مرة

مجلس الأمن يقر بتحسن
عبير سليم
dostor.org/2432709

رحّب مجلس الأمن بالتحسّن المستمر في الوضع الأمني في جميع أنحاء دارفور، مرجعًا التحسن المطرد إلى نشر القوات الحكومية وحملة جمع السلاح.

ونادى البيان الذي استثنى منه منطقة جبل مرة من التحسن، جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.

ووفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء، فقد أدت جهود الحكومة واليوناميد في تشجيع حل النزاعات بين القبائل بالطرق السلمية إلى تحسن الأوضاع.

وأكد بيان رئيس المجلس دعم الأمم المتحدة عملية الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وتحقيق التنمية في الإقليم.

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