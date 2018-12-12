تعرف على حالة الطقس اليوم

كشفت نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عدم سقوط أمطار، اليوم الأربعاء.



كما تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

