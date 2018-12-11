حكومة السودان ترحب مجددًا بعودة المهدي لبلاده

أكد نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق جلال الدين الشيخ، ترحيب حكومة السودان بعودة الإمام الصادق المهدي إلى بلاده قريبًا، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أحدث نقلة تستوجب الإيفاء بكافة مستحقاته للحفاظ عليه وإنجاحه.



ودعا الشيخ، مساء الثلاثاء، في كلمته اليوم بقصر الضيافة بمدينة مدني، خلال اللقاء النوعي الذي ضم الفعاليات السياسية والقيادات ورموز المجتمع بولاية الجزيرة، إلى عقد لقاءات لاستكمال السلام الداخلي وإحداث لحمة وطنية جامعة.



ورحّب وزير الإعلام والاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السوداني بشارة أرور، في العاشر من أكتوبر الماضي، بعودة المهدي، معتبرًا عودة زعيم حزب الأمة القومي، دافع قوي في اتجاه استكمال حلقات الوفاق الوطني.